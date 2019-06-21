Почему в Украине не принят закон о химической кастрации педофилов

Не так давно Совет Европы проводил в Украине глобальное исследование, по данным которого 20% украинских детей стали жертвами контактного и бесконтактного сексуального насилия. А вот украинских официальных данных об этом нет.

По словам народного депутата, главы подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Ирины Сусловой, из года в год динамика таких преступлений в Украине растет, особенно, на прифронтовых территориях и в мегаполисах. «Однако эту динамику пытаются скрыть, потому как работники правоохранительных органов не заинтересованы в огласке, не желая нести ответственность», - говорит она.

С другой стороны, низкая практика регистрации таких преступлений складывается еще и потому, что о насилии, совершенном над их ребенком, родители, в большинстве своем, предпочитают молчать. Зачастую, чтобы «не портить» ребенку жизнь публичным обсуждением этой темы.

Депутат отмечает, что на сегодня в Украине нет законодательства, позволяющего вести оперативный контроль. То есть знать, где находится тот или иной человек, который был осужден за педофилию, когда он освободился из мест лишения свободы, чем занимается на данный момент. Учитывая, что такие преступления предусматривают максимальный срок наказания – 15 лет лишения свободы, однако осужденный может попросить о помиловании или условно-досрочном освобождении, выйти на свободу педофил может в любой момент. А потом его ищи-свищи.

«В то же время, у него может случиться рецидив», - отмечает она.

В Верховной Раде уже два года пылится законопроект, предусматривающий создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних и усиление ответственности за подобные преступления, в частности, внесение в Уголовный кодекс статьи, разрешающей химическую кастрацию.

По словам соавтора законопроекта, юриста-криминолога Анны Маляр, документ очевидный по своей важности и предлагает три новации.

Первая - внедрение закрытого реестра для лиц, которые совершили половые преступления в отношении детей. «Цель этого реестра – не допустить этих людей к работе в детских учреждениях. То есть, руководитель такого учреждения, перед тем, как принимать человека на работу, должен будет обращаться с запросом к реестру. И правоохранители или Минюст должны будут дать ответ», - рассказала она.

Действительно, педофилы часто не гнушаются работой с детьми, чтобы быть ближе к объектам своего вожделения. Так, буквально на днях в Запорожье был задержан 23-летний фотограф детских праздников и соревнований. Как установили правоохранители, в течение года он несколько раз насиловал 2-летнюю девочку, снимая свои действия на фото и видео, после чего распространял эти «материалы» в закрытых группах в интернете. В переписке с другими участниками таких групп он также обещал делиться фотографиями девочек-гимнасток, когда те будут переодеваться.

Вторая новация, предусмотренная законопроектом №6607, – усиление ответственности для совершивших половые преступления против детей. «Если мы говорим о преступниках, совершивших, например, кражи, мы можем рассчитывать на исправление такого лица, и тогда наказание достигает своей цели. Если человек совершает половое насилие, исправления там не бывает, бывают только рецидивы. Потому речь идет о том, чтобы усилить ответственность, то есть, максимально изолировать этих людей от потенциальных жертв», - говорит Маляр.

По ее словам, в этом смысле авторам законопроекта удалось лишь «отвоевать у оппонентов пожизненное заключение в случае повторного совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против половой свободы и неприкосновенности ребенка». Другими словами, отсидев 15 лет (существующий ныне максимальный срок за подобные преступления), педофил может не устоять против соблазна повторить свои «подвиги». И только если попадется повторно (а также если его вина будет доказана – привет судебной реформе), будет наказан пожизненным заключением.

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И третий пункт новаций в вышеупомянутом законопроекте – введение добровольной химической кастрации для лиц, которые больны педофилией и уже совершили половое насилие против ребенка. «Дело в том, что сегодня химическая кастрация – это единственный клинически доказанный способ лечения. Наши оппоненты называют это пытками или жестоким отношением. Но больной человек должен лечиться», - говорит юрист-криминолог.

По ее словам, противники законопроекта №6607 называют несколько факторов, которые, по их мнению, делают принятие такого законодательного акта невозможным. Во-первых, критика состоит в том, что реестр якобы позволит собирать персональные данные. «Хотя, если человек уже был осужден, информация о нем уже и так находятся в госреестрах», - говорит эксперт.

Анна Маляр напоминает, что подобная дискуссия насчет реестра педофилов велась в США. Однако в конечном счете нужный закон все-таки был принят. Причем, в Штатах этот реестр не закрытый, а открытый. «В таком виде у него есть недостатки, поэтому мы предлагаем сделать закрытый реестр», - говорит она.

Во-вторых, законодатели почему-то страшно боятся словосочетания «химическая кастрация». «Это происходит по незнанию, так как депутаты путают ее с физической кастрацией», - считает Маляр.

Ее слова косвенно подтверждает замглавы комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй: «Этот законопроект проходит через наш комитет. Я общался с коллегами, некоторые депутаты не поддерживают химическую кастрацию, так как считают, что это может быть возможным нарушением конституционных прав человека. Но в целом создание реестра поддерживают. То есть, вполне вероятно, что без таких резких мер законопроект может быть принят».

К слову, во множестве стран химическая кастрация насильников-рецидивистов вовсе не считается какой-то чрезмерно «резкой мерой». Тем более, что проводится она, в большинстве своем, с согласия осужденного. Как уже было сказано выше, в США это узаконено и считается гуманным методом нейтрализации сексуальной агрессии.

Во Франции этот метод применяют почти двадцать лет, причем решение об этом принимает психиатр-координатор, выполняющий функции посредника между судьей и лечащим врачом. Педофилам предлагается выбор – согласиться на химическую кастрацию или остаться в стенах психбольницы до конца своих дней.

В Великобритании химическая кастрация появилась в 2008 году. Ее стали проводить только по согласию больного после выхода из тюрьмы. За годы действия правительственной программы по предоставлению осужденным педофилам соответствующих препаратов количество рецидивов половых преступлений сократилось с 40% до 5%.

Такая же динамика уменьшения аналогичных преступлений наблюдается и в Германии, где за педофилию предусмотрено наказание от полугода тюрьмы до пожизненного заключения, либо же - добровольная кастрация. Здесь показатель рецидивов снизился с 80 до 3%.

В Польше аналогичный украинскому законопроект приняли в 2009 году. За изнасилование несовершеннолетних, а также за кровосмесительные связи с детьми им предполагалось наказание – до 15 лет лишения свободы и химическая кастрация. Правда, открытый реестр педофилов заработал только в прошлом году. В нем опубликованы имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет. Кроме открытой части реестра, есть еще и закрытая, в которой разместили данные о 2614 лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет. Кроме того, в мае текущего года максимальный срок наказания для педофилов был увеличен до 30 лет.

Закон о добровольной химической кастрации после отбывания срока заключения существует и в России. Существует давно, с 2012 года, но не работает. Видимо, поэтому в прошлом году Госдумой РФ был принят законопроект, который подразумевает в качестве наказания за педофилию и пожизненное заключение…

Народный депутат Ирина Суслова подчеркивает, что законопроект №6607 «ходит» по парламенту уже три года, а профильный комитет, тот самый, по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, «смотрит на этот закон с точки зрения преступников, а не пострадавших». «В этом созыве это [принятие законопроекта] нереально. Нужно быть объективными. Мы должны поднимать информационный шум, чтобы следующая Рада понимала, что этот вопрос нужно было урегулировать «еще вчера»», - говорит она.

С таким мнением согласна и Анна Маляр, по словам которой, чтобы принять законопроект, следует привлекать к нему как можно больше внимания общественности. По ее словам, искать абсолютный баланс между правами педофила и ее жертвы означает зайти в глухой угол. «Государство должно предоставить приоритет. И в этой ситуации авторы законопроекта – сотрудники полиции, прокуратуры, психиатрические эксперты – просят предоставить этот приоритет жертвам», - подчеркивает она.

К этим словам можно только добавить пожелание провести действительно качественные реформы правоохранительной и судебной систем страны. Чтобы «педофилами» не были назначены невиновные. А настоящие педофилы не могли избежать наказания.

Анастасия Заремба, Татьяна Стежар