Forbes: Может ли катастрофа в Чернобыле повториться?

Абсолютно честный ответ на этот вопрос вряд ли кого-то сможет успокоить.

Может ли катастрофа наподобие той, что произошла на Чернобыльской АЭС, снова повториться? На первый взгляд кажется, ответ очевиден: «Нет, это не возможно». Однако, и в первый раз никто не думал, что нечто подобное действительно может произойти. Поэтому стоит исследовать этот вопрос более глубоко.

Об этом на страницах Forbes пишет инженер и инвестор Роберт Рапир, который 25 лет работает на энергетическом рынке. Рецепт катастрофы довольно простой. Она обычно случается в результате критического события или ряда событий и неадекватной реакции на все это. Аварии смягчаются сокращением вероятности возникновения кризисных ситуаций и обеспечением ответа, который не допустит эскалации последствий. В ситуациях, где потенциально худший сценарий – это катастрофа, нужно существенно сократить вероятность такого развития, а также сделать все необходимое, чтобы максимально смягчить результаты. Катастрофическими можно назвать последствия, которые включают многочисленные человеческие жертвы, масштабное загрязнение окружающей среды, массовое повреждение имущества или крупные финансовые потери.

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Но такой сценарий также включает большое потрясение для населения на подобии выселения 50 тысяч человек из их домов.

«В случае Чернобыля, это произошло быстро и навсегда. Думаю, когда людей выселяют очень быстро, это катастрофический результат», - замечает автор.

Он напоминает о второй серии сериала «Чернобыль» от HBO, в которой говорится о том, что гибели миллионов людей после аварии на ЧАЭС едва удалось избежать. Нельзя сказать наверняка, что это было на самом деле так, и режиссеры фильма не преувеличили ситуацию ради драматичности. Однако, общество должно быть абсолютно уверенным, что нового Чернобыля (или Фукусимы) не будет никогда.

НА ЧАЭС взорвался реактор РБМК. Сегодня еще 11 таких реакторов функционируют, и все они расположены в России. После событий 1986 года они прошли ряд конструкторских модификаций в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ).

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В 2006 году заместитель директора организации Томиро Танигучи сказал журналистам: «В технологию были внесены большие изменения. МАГАТЭ работает над тем, чтобы таких инцидентов больше никогда не было». По мнению автора, нет сомнения, что потенциальное повторение событий в Чернобыле было серьезно сокращено путем внесения изменений в конструкцию и проведения дополнительных тренировок на случай возникновения проблем. Но вероятность сведена к нулю?

В США нет ни одного реактора типа РБМК. Однако, 30% атомных электростанций используют кипящие ядерные реакторы (BWR), разработанные General Electric. А именно такие использовали на станции «Фукусима» в Японии до того, как цунами вызвало аварию на ней в 2011 году. Опять же, были внесены изменения для сокращения рисков. Но разве исчезли эти риски совсем?

По мнению автора, повторение событий в Чернобыле или Фукусиме абсолютно невозможно. Ведь эти сценарии были тщательно изучены и рассмотрены на других АЭС. Были приняты все меры, чтобы таких аварий больше не было. Однако, стоит помнить и о том, что до того, как взорвался реактор ЧАЭС, никто тоже даже не думал, что нечто подобное вообще возможно.

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Как в 2002 году сказам министр обороны США Дональд Рамсфельд: «Существуют вещи, которые мы знаем. Есть и так называемое известное неизвестное. То есть это вещи, о которых мы ничего не знаем, и это нам известно. Но существуют также и неизвестные нам неизвестные вещи. То есть неизвестное, о существовании которого мы не подозреваем».

И катастрофа в Чернобыле произошла из-за одной из таких «неизвестных нам неизвестных» вещей. Частично это касается и Фукусимы. Казалось очень маловероятным, что цунами сможет пробить 10-метровую защитную стену.

«Когда кто-то спрашивает, может ли Чернобыль повториться, инженер во мне делает паузу и думает о «неизвестных нам неизвестностях». По определению, мы не знаем, что это. А следовательно, по моему мнению, абсолютно честным ответом была бы формулировка: Вряд ли, но я не могу гарантировать это»», - пишет автор.