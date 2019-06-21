Ректор КНУ уволил Портнова от преподавательской деятельности

Сам Портнов отметил, что спокойно относится к своему отстранению от преподавательской деятельности в университете.

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский около 22 часов приехал красный корпус по требованию студентов.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар на странице в Facebook.

Губерский разорвал соглашение с Портновым, подписав соответствующий указ.

"Студенты требуют дооформления документа. Требуют номер приказа в документе и печать. Печать администрация обещает поставить утром, когда откроют канцелярию. Обещают опубликовать в Интернете. Участники акции стоят под корпусом, едим пиццу. Празднуем. Поем Гимн Украины. Победа!", - сообщили организаторы протеста на канале "Нет Портнову в КНУ" в Telegram.

Сам Портнов отметил, что спокойно относится к своему отстранению от преподавательской деятельности в университете.

"Отменили приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - написал политик в своем телеграмм-канале.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, в акции протеста возле "Красного корпуса" принимают участие около 200 студентов КНУ им. Шевченко.

Они держат плакаты: «Портнов, пора в Ростов», «Место Портнова - в тюрьме, а не в университете», «Сегодня - Портнов, завтра - Янукович».

Также надписи на плакатах касаются и ректора вуза Губерского, в частности, на одном из плакатов написано «Губерский = Путин».

Затем студенты начали сидячую забастовку возле кабинета ректора Леонида Губерского.