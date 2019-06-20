Адвокаты экс-"беркутовцев" на заседании суда устроили "маскарад"

В зал судебных заседаний завели четверых мужчин в камуфляжной форме и масках на лицах и предложили легендированному свидетелю указать, кто из них обвиняемый по делу бывший заместитель командира киевского спецподразделения «Беркут» Олег Янишевский.

Адвокаты пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014 года на заседании суда устроили «маскарад».

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва в заседании Святошинского райсуда Киева прокуроры Игорь Земсков и Алексей Донской зашли в зал заседаний и обнаружили, что нет одного из обвиняемых - бывшего заместителя командира киевского спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского.

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На их замечания, что нельзя начинать заседание в отсутствие всех обвиняемых судья Сергей Дячук отметил, что Янишевский сейчас появится.

После этого адвокаты экс-«беркутовцев» подали ходатайство о проведении процедуры опознания Янишевского легендированным свидетелем Сергеем Сидоровым, который принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Прокуроры выступили против удовлетворения этого ходатайства, заявив, что обстоятельства, при которых предлагается провести процедуру опознания, не являются теми, при которых свидетель узнал Янишевского, то есть на видео расстрелов митингующих, поэтому процедура опознания не должна проводиться.

Несмотря на эти аргументы, судья Дячук разрешил провести опознание.

После этого в зал завели четверых мужчин в камуфляжной форме и масках на лицах и предложили свидетелю указать, кто из них Янишевский.

Свидетель Сидоров отметил, что в таких условиях он не может узнать Янишевского, поскольку 5 лет его не видел и к тому же на видео узнал его по характерным командным движениям.

В свою очередь прокуроры отметили, что точно не знают, есть ли среди этих мужчин Янишевский.

Однако судья Дячук отметил, что суду точно известно, что один из них Янишевский, а остальные трое статисты.

Свидетель Сидоров указал на одного из мужчин и ошибся - указанное лицо оказалось статистом.

Прокурор Донской заявил, что такая процедура опознания не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, в Святошинском райсуде Киева по делу против пятерых экс-«беркутовцев» допросили легендированного свидетеля с вымышленным именем Сергей Сидоров.

Свидетель выступал из другого помещения суда с помощью видеоконференцсвязи, был изменен его голос, и он находился за кадром на экране в зале суда.

Сидоров сообщил, что имел опыт работы на командно-руководящих должностях в МВД, в частности, работал на одной из соответствующих должностей в феврале 2014 года.

Он на видео узнал бывшего заместителя командира киевского спецподразделения «Беркут» Янишевского, когда тот стрелял из автомата по майдановцам.