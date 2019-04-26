Родители и педагоги хотят отменить норму об обязательности школьной формы для учеников (видео)

В Украине обязательность школьной формы регулируют указ президента и постановление правительства, которым уже 22 года.

Родители школьников собирают подписи под петицией к президенту об отмене обязательности школьной формы в школах, которую до сих пор регулирует еще указ президента Кучмы 1996 года.

Как говорится в сюжете ТСН, указ и норму обязательности уже считают устаревшими не только родители и ученики, но и часто сами педагоги, однако пока что это никто не оспаривал. Многие ученики даже начальной школы единогласно уверяют - часто школьная форма неудобная. Поэтому родители приступили к решительным действиям.

В Украине обязательность школьной формы регулируют указ президента и постановление правительства, которым уже 22 года и устаревшие, считают родители школьников, что начали на сайте президента собирать подписи за отмену формы. "Часто администрации, ссылаясь на этот указ, обязывают детей ходить в школьной форме, проводя позорные рейды, вывешивая списки детей, которые не соблюдают, чтобы носить школьную форму", - рассказывают родители.

Устаревшими действующие обязательства относительно школьной формы считают даже в Министерстве образования, здесь говорят - сейчас пришло время дать каждой школе право самой выбирать дизайн одежды учеников.

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"Указ не выполняет тех функций, которые предусматривались тогда. Это должно быть выбором коллектива школы и школа должна в своих правилах принять решение о форме и дресс-код, и согласовано с родителями, за этим стоит вопрос расходов в семье", - поясняют в Министерстве.

Старшеклассники в этой школе, которые раньше уходили в школьной форме и сейчас имеют право произвольной одежды, уверяют - должен быть дресс-код, но они за самовыражение в одежде. Проблема, говорят школьники, в однообразии формы, для примера, приводят форму лондонских школьников, ведь там гардероб школьника имеет несколько элементов, с которыми можно экспериментировать.

Один из учеников лондонской школы говорит, требования к форме в его заведении очень строгие. Школьная форма является обязательной и прописана в правилах школы к деталям. К примеру, в форму входит даже дождевик и кепка, а девушкам, хоть и запрещают макияж и лакированные ногти, но разрешенные школьные брюки. "Если ты придешь в домашней одежде, тебя могут сразу отправить домой", - добавляет ученик.

"Родители в Англии покупают форму за свой счет. Брендированная с эмблемами одежда необязателенная, главное таких же цветов и покроя. Все это объясняют, чтобы дети отличались от других учеников, гордились своей школой и чувствовали принадлежность к одной общности. В целом и в Украине, и в Лондоне школьную форму считают одной из проверенных педагогических методик, которая позволяет ученикам сосредоточиться на учебе и не отвлекаться на лишнее", - говорится в сюжете.

Напомним, ранее журналисты выяснили, сколько стоит подготовить ребенка к школе.