День Конституции 2019: сколько будут отдыхать украинцы
07:05, 21 июня 2019Общество
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У украинцев будет три выходных подряд.
У украинцев будут длинные выходные из-за Дня Конституции / фото flickr.com/photos/dafnecholet
Вскоре в Украине будут отмечать День Конституции и украинцы будут иметь
Когда День Конституции
День Конституции в Украине ежегодно празднуют 28 июня. Это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции (ст.161). Праздник был установлен в 1996 году вместе с принятием в этот день Конституции Украины.
Сколько будем отдыхать на День Конституции
В 2019 году День Конституции приходится на пятницу, поэтому у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.
27 июня рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.
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