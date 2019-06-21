День Конституции 2019: сколько будут отдыхать украинцы

У украинцев будет три выходных подряд.

Вскоре в Украине будут отмечать День Конституции и украинцы будут иметь

Когда День Конституции

День Конституции в Украине ежегодно празднуют 28 июня. Это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции (ст.161). Праздник был установлен в 1996 году вместе с принятием в этот день Конституции Украины.

Сколько будем отдыхать на День Конституции

В 2019 году День Конституции приходится на пятницу, поэтому у украинцев будет три выходных подряд - 28, 29 и 30 июня.

27 июня рекомендовано сделать сокращенный рабочий день.