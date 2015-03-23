На Керченской переправе перестали курсировать паромы большой вместимости

На Керченской переправе перестали работать паромы большой вместимости. Как сообщила в понедельник 23 марта «Единая транспортная дирекция», паромы «Олимпиада» и «Ионас» не курсируют на линии, сообщает Крым.Реалии.

«Паром «Ионас» стоит на рейде и готовится к отправке в Грецию в связи с завершением контракта. На переправе паром проработал почти год, совершив первый рейс 23 мая 2014 года. Вместимость судна составляет порядка 600 человек и до 120 единиц легкового транспорта. Его близнец по техническим характеристикам паром «Олимпиада» ушел на техосмотр для дальнейшего ремонта. Планируется, что ремонтные работы будут завершены к началу апреля», – говорится в сообщении.

Как отмечает компания-перевозчик, эти паромы брали на себя основную нагрузку по доставке людей и легкового транспорта в Крым и обратно.

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Сейчас на переправе курсируют паромы «Глюкофилоуса» и «Николай Аксененко». В порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают порядка 300 легковых автомобилей, в порту «Крым» до 60 легковых машин.

Как сообщалось ранее, команда греческого парома «Ионас» перестала выходить в рейсы, заявив о задолженности по зарплате. Свою забастовку экипаж начал вечером 19 марта.

20 марта стало известно, что Минтранс Крыма задолжал собственникам парома «Ионас».

Ранее в Минтрансе России заявили, что летом 2015 года возможны сложности при перевозке пассажиров в Крым и обратно по «единому билету» из-за того, что управление Керченской переправой передано крымским властям.