На Керченской переправе собралась очередь из более тысячи фур и грузовиков

Об этом сообщает «Единая транспортная дирекция».

В настоящий момент в порту «Кавказ» нет очереди легковых машин, в порту «Крым» – 20 легковых автомобилей. Работают паромы большой вместимости «Ионас», «Олимпиада», «Глюкофилоуса», а также паромы «Керченский-2» и «Ейск».

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Со стороны Краснодарского края на погрузку на грузовой линии всего зарегистрированы 957 грузовых автомобилей. Из них отправки по маршруту порт Новороссийск – Керченский морской торговый порт ожидают 207 грузовых машин, по маршруту порт Кавказ – порт Крым в очереди 750 фур.

Со стороны Крыма всего зарегистрированы 367 грузовых автомобилей. На маршруте Керченский морской торговый порт – порт Новороссийск своей очереди ожидают 12 грузовых автомобилей, на маршруте порт Крым – порт Кавказ 355 фур.