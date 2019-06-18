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Лето 2019: топ-8 советов, как «не закипеть» в жаркие дни (видео)

15:37, 18 июня 2019
Общество
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От жары ухудшается самочувствие и снижается работоспособность. Особенно страдают те, кто в течение длительного времени находится на улице и в помещениях без кондиционера.

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Как пережить аномальную жару?

По возможности избегать пребывания на улице, особенно в период с 11 по 16 час;

Отдавайте предпочтение светлой одежде из натуральных тканей;

Пейте больше воды, откажитесь от кофе и алкоголя;

Принимайте летний душ утром и вечером;

Отдавайте предпочтение легкой пище – больше употребляйте овощей и фруктов;

Проветривайте помещение, желательно устраивать легкий сквозняк;

Завесить окна шторами; если есть жалюзи, опустить их;

Ищите прохладу и тень, чтобы тело могло остыть.

Как ранее сообщал УНИАН, по предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже которая повторила температурный рекорд 1927 года, немного ослабнет через неделю - с 25 июня.

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Теги: #погода#жара#советы#жара в Украине