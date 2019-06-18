Лето 2019: топ-8 советов, как «не закипеть» в жаркие дни (видео)
В Украину пришло настоящее лето и 30-градусная жара. Высокая температура воздуха является большим стрессом для организма человека.
От жары ухудшается самочувствие и снижается работоспособность. Особенно страдают те, кто в течение длительного времени находится на улице и в помещениях без кондиционера.
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Как пережить аномальную жару?
По возможности избегать пребывания на улице, особенно в период с 11 по 16 час;
Отдавайте предпочтение светлой одежде из натуральных тканей;
Пейте больше воды, откажитесь от кофе и алкоголя;
Принимайте летний душ утром и вечером;
Отдавайте предпочтение легкой пище – больше употребляйте овощей и фруктов;
Проветривайте помещение, желательно устраивать легкий сквозняк;
Завесить окна шторами; если есть жалюзи, опустить их;
Ищите прохладу и тень, чтобы тело могло остыть.
Как ранее сообщал УНИАН, по предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже которая повторила температурный рекорд 1927 года, немного ослабнет через неделю - с 25 июня.