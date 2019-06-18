Украинца наградили за спасение людей во время ДТП в Польше (видео)
Местный совет польского воеводства наградил водителя-украинца, спасавшего людей из горящих автомобилей. Семья Андрея Сироватського получила в подарок недельное путешествие на польский курорт.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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9 июня водитель грузовика вблизи Щецина не успел затормозить и ударил семь авто. От удара некоторые машины загорелись. Шесть человек погибли, десять выжили.
Спасать уцелевших помогал украинец Андрей Сыроватский, который как раз проезжал мимо.
«Я увидел, как кто-то из задымленной машины положил руку на стекло. Я не мог открыть дверь, тогда разбил окно и вытащил женщину. Потом была еще одна женщина, которая запуталась в ремне безопасности. Другой водитель машины вытащил мужчину, но спасти не удалось», - рассказал Сыроватский.
Как сообщал УНИАН, 12 июня, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое граждан Украины, четвертый попал в больницу с тяжелыми травмами.