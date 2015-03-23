Объявлен в розыск член бандформирования, который причастен к убийству офицера СБУ в Волновахе

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщает 112.ua.

«Был организован перехват убийцы, который применил оружие и как мы понимаем, является одним из представителей руководства вооруженной преступной группировки, фактически банды, которая терроризировала местное мирное население, и не только в Донецке, но и в Днепропетровской области и в самом городе Днепропетровск. Фамилия этого человека, которого мы хотим и будем благодарны каждому, кто сообщит любую информацию, которая может привести к задержанию, а в дальнейшем - к аресту, является Гордеев», - сказал Наливайченко.

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Как сообщал УНИАН, 21 марта на одной из улиц Волновахи неизвестные из автоматического оружия расстреляли сотрудника СБУ. Как сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин, потерпевший от полученных ранений скончался в машине скорой помощи.