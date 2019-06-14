В оккупированном Крыму освободили капитана украинского судна

В связи с тем, что Новицкий находился в СИЗО с мая по ноябрь 2018 года, от назначенного наказания его освободили.

"Балаклавский районный суд Севастополя" в оккупированном Крыму освободил капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на "пресс-службу суда".

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"Суд" назначил капитану штраф за незаконный вылов рыбы 550 тысяч рублей. За ущерб, причиненный выловом, взыскали еще 440 тысяч рублей. Также отменили подписку о невыезде.

В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания Виктор Новицкий был освобожден.

По данным суда, Новицкий находился в СИЗО с мая по ноябрь 2018 года. После оглашения вердикта он отказался общаться с журналистами.

Как сообщал УНИАН, 4 мая 2018 года российские пограничники западнее мыса Тарханкут в Крыму задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаков). Оккупационные власти заявили, что члены экипажа задержанного сотрудниками ФСБ РФ судна доставили в Крым «для проведения процессуальных действий».

Позже на судно наложили арест, в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ, санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.