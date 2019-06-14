На Луганщине обнаружили пропагандистское подразделение под руководством спецслужб РФ

Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации.

Сотрудники СБУ во время выполнения возложенных на Службу задач по обеспечению информационной безопасности государства обнаружили очередные доказательства использования спецслужбами РФ социальных сетей в ущерб государственной безопасности.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом «2 АК» российских оккупационных войск в Луганске.

«Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации. Группа непосредственно подчинялась Главному управлению ГШ ВС РФ, получала от него задания, так называемые «темники» для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях, регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе. Подразделение также осуществляло сбор и анализ информации относительно руководства нашего государства и Вооруженных Сил Украины, военных подразделений, которые принимают участие в операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей, экономической и политической ситуации на Луганщине», – говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины установили, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области были закреплены представители информационного подразделения, который составлял так называемый «паспорт региона». Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять мероприятия по дестабилизации обстановки, дискредитации власти и провоцирования социального недовольства.

«Оперативники Службы задокументировали попытки вражеского подразделения через инспирирование протестных акций дестабилизировать ситуацию в Северодонецке в конце прошлого года. Также сотрудники СБУ обнаружили более пятидесяти фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности, которые использовались участниками группы для навязывания пользователям соцсетей прокремлевского взгляда на события в Украине, фабрикации фейковой информации в пользу страны-агрессора», – сообщили в Службе безопасности.

По материалам СБУ одного из информаторов осудили по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников агентурной сети находятся на рассмотрении в судебных органах. Все лица, которые входили в состав информационного подразделения, установили.

В рамках уголовного производства заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, жительнице Луганска, которая возглавляла группу. Продолжаются следственные действия.