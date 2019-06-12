В "ДНР" подлизались к Путину и огласили День России "государственным" праздником
20:39, 12 июня 2019Общество
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Главарь сепаратистов Денис Пушилин заявил, что ощущает себя частью «великого русского мира».
Денис Пушилин / REUTERS
День России станет «государственным» праздником на территории так называемой «ДНР».
Об этом сказал их главарь Денис Пушилин, передает «РИА Новости».
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По информации издания, Пушилин выступил с речью со сцены во время празднования Дня РФ.
"Мы ощущаем себя частью «великого русского мира», и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России «государственным» праздником в «республике» и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе", - сказал он.
Как сообщает профильное издание ОВД-Инфо, сегодня, в День России, силовики - ОМОН и Росгвардия - задержали в центре Москвы более 400 человек.
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