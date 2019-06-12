В "ДНР" подлизались к Путину и огласили День России "государственным" праздником

Главарь сепаратистов Денис Пушилин заявил, что ощущает себя частью «великого русского мира».

День России станет «государственным» праздником на территории так называемой «ДНР».

Об этом сказал их главарь Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

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По информации издания, Пушилин выступил с речью со сцены во время празднования Дня РФ.

"Мы ощущаем себя частью «великого русского мира», и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России «государственным» праздником в «республике» и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе", - сказал он.

Как сообщает профильное издание ОВД-Инфо, сегодня, в День России, силовики - ОМОН и Росгвардия - задержали в центре Москвы более 400 человек.