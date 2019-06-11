На админгранице с Крымом задержали крымскотатарскую активистку

Задержанная Гульсум Алиева находится в отделе полиции в оккупированном Армянске вместе с адвокатом.

На административной границе с временно оккупированным Крымом задержали крымскотатарскую активистку Гульсум Алиеву.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"Только что стало известно о задержании на админгранице с Крымом Гульсум Алиевой, которая обвинялась по ст.20.3.1 КоАП", - сказано в сообщении.

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По данным активистов, Алиеву доставили в отдел полиции в Армянске, с ней также находится адвокат Алексей Ладин. Отмечается, что они ожидают приезда сотрудников ФСБ.

По словам правоохранителей, Алиева якобы находится в розыске по инициативе ФСБ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.