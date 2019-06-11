Программа "В мире животных" лишилась своего бессменного ведущего

С 1970-х зоолог был ведущим передачи "В мире животных", где рассказывал о жизни зверей.

В январе 2019 года известный ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов сломал ребра и теперь вынужден регулярно посещать врача.

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Он признался, что больше не справляется с нагрузкой, работая на телевидении, поэтому полгода назад перестал сниматься, пишет КП.

"Меня все просят, а я отказался, полгода не снимаюсь... Если видите на "Карусели" (телеканале, - УНИАН) выпуски, то это прежние записи. Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", — признался Дроздов.

Как сообщалось, известный советский диктор и ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов умер в возрасте 81 года.