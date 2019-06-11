Испанский консул нарушил госграницу Украины, переплыв Керченский пролив

В Госпогранслужбе напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма.

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья 1 июня принимал участие в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив, нарушив таким образом государственную границу Украины.

Об этом сообщает Крым.Реалии ТВ.

Известно, что маршрут пролегал от косы Чушка, что в Краснодарском крае России, до крепости Ени-Кале в Керчи.

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Консул подтвердил тот факт, что переплыл пролив, но от комментариев отказался.

«Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать», - сказал Альфонсо Лопес Пандиелья.

Дипломат также подтвердил, что, будучи почетным консулом, не находится на государственной службе в Испании.

В Госпогранслужбе напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.

«Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривень, если же это нарушение было совершено группой лиц, то от 5100 гривень», - сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

После аннексии Украина закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.

Как сообщал УНИАН, 23 мая в Украину не пустили российского писателя Антона Антонова-Овсеенко, который активно выступает против президента РФ Владимира Путина.