Обыски в Крыму: у жены одного из крымских татар начались преждевременные роды (видео)

Беременную женщину забрали в больницу, но, как рассказывают близкие женщины, надлежащую помощь ей не оказывают.

Российские силовики сегодня ворвались в дома крымских татар с обысками. Следственные действия проводились сразу в пяти домах в разных городах аннексированного полуострова.

Как отмечается в сюжете ТСН, после обысков восьмерых человек задержали и увезли в Симферополь.

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Всем задержанным вменяют участие в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

У жены одного из крымских татар во время обыска начались преждевременные роды. На 7-м месяце беременности ее забрали в больницу, но, как рассказывают близкие женщины, надлежащую помощь ей не оказывают. Только через 2-3 часа ее наконец-то приняли и начали оформлять документы.

Как сообщал УНИАН, по факту проведения оккупантами незаконных обысков в Симферопольском, Алуштинском и Белогорском районах полуострова главное управление Нацполиции в Крыма и г. Севастополя начало уголовное производство.

Дело открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).