Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене судью Чернобука
Киевский апелляционный суд отменил постановление Голосеевского районного суда г. Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, и освободил его из-под стражи.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административный суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года «Об увольнении судьи».
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«Согласно закону «О судоустройстве и статусе судей» отмена постановления ВР Украины «Об увольнении судьи» не является основанием для восстановления в должности судьи, то есть лицо не приобрело статус судьи, поэтому решение вопроса об увольнении лица с должности судьи, в соответствии с действующим законодательством, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия. Аналогичная позиция высказана Верховным судом", - подчеркнули в прокуратуре.
Как сообщал УНИАН, 3 ноября правоохранители задержали Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении государственной измены на должности председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым. Чернобук занимал эту должность с декабря 2011 года по июль 2014 года, а с июля 2014 года был судьей Апелляционного суда Днепропетровской области.
5 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
В конце ноября Верховный суд принял решение признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года №1621-VIII "Об увольнении судьи", которым Чернобук был уволен с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги судьи.
В Верховном суде отмечают, что его решение не является основанием для восстановления Чернобука на посту.