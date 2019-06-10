Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене судью Чернобука

Как утверждает прокуратура, позиция защиты базируется на том, что подозреваемый якобы является действующим судьей.

Киевский апелляционный суд отменил постановление Голосеевского районного суда г. Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым Валерия Чернобука, и освободил его из-под стражи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, поскольку 29 ноября 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административный суд признал противоправным и отменил постановление Верховной Рады Украины от 29 сентября 2016 года «Об увольнении судьи».

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«Согласно закону «О судоустройстве и статусе судей» отмена постановления ВР Украины «Об увольнении судьи» не является основанием для восстановления в должности судьи, то есть лицо не приобрело статус судьи, поэтому решение вопроса об увольнении лица с должности судьи, в соответствии с действующим законодательством, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия. Аналогичная позиция высказана Верховным судом", - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября правоохранители задержали Чернобука, который находился в розыске по подозрению в совершении государственной измены на должности председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым. Чернобук занимал эту должность с декабря 2011 года по июль 2014 года, а с июля 2014 года был судьей Апелляционного суда Днепропетровской области.

5 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В конце ноября Верховный суд принял решение признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года №1621-VIII "Об увольнении судьи", которым Чернобук был уволен с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в связи с нарушением присяги судьи.

В Верховном суде отмечают, что его решение не является основанием для восстановления Чернобука на посту.