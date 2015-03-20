На улицах Харькова сегодня снова пройдут практические занятия военных

В Харькове на улицах города сегодня, 20 марта, пройдут очередные практические занятия военных правоохранителей.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По сведениям милиции, занятия по тактической подготовке начались в 8.00.

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«Колонна военнослужащих военной службы правопорядка в количестве около 100 человек в полной экипировке и боевом снаряжении будет передвигаться по различным улицам города. В связи с этим обращаемся ко всем гражданам соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и с пониманием отнестись к военным тренировкам», - отметили в милиции.

Практические занятия являются плановыми и имеют цель определить уровень подготовки мобилизованных лиц и при необходимости предоставить им боевые навыки. Учения будут продолжаться на специальном полигоне и продлятся 10 часов.

Как сообщал УНИАН, подобные практические занятия на улицах города Харькова военные проводили 18 марта.