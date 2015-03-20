ГСЧС: Местное население продолжает покидать прифронтовые территорий Донбасса

Жители прифронтовых территорий Донбасса продолжают покидать свои дома, за последние два дня выехал 251 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая на брифинге в Киеве.

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«Местное население прифронтовых территорий в Донецкой и Луганской областях продолжает покидать опасные территории и искать приют в других регионах Украины. Вместе с тем, отмечу, что массового выезда людей с тех территорий не наблюдается», - сказала она.

Так, по словам, Быстрой, за последние два дня выехал 251 житель Донецкой области, среди них двое детей школьного возраста и двое пожилых людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.