Суд вынес приговоры обвиняемым в убийстве активистки Гандзюк

Суд признал виновными в нападении на Гандзюк всех пятерых подозреваемых.

Покровский районный суд Днепропетровской области сегодня огласил приговоры всем пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки и и.о. управляющей делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

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Как передает корреспондент УНИАН, приговоры были оглашены в ходе сегодняшнего заседания суда.

На заседании отмечалось, что вынося приговоры, суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемых и их положительные характеристики.

Так, организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет заключения.

Обвиняемые в пособничестве совершению преступления Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года тюрьмы.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки: Грабчука, Васяновича, Вишневского, Торбина и Горбунова.

Обвинительный акт в отношении пяти фигурантов направили в Херсонский городской суд. В дальнейшем Верховный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о передаче уголовного производства в Покровский райсуда Днепропетровской области.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.