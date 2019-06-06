Оккупанты в Крыму осудили украинца Давыденко к 10,5 года колонии строгого режима

Судебные заседания по “делу Давыденко” проводились в закрытом режиме.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима украинца Константина Давыденко, обвиняемого в шпионаже в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

“Верховный суд” Крыма 6 июня приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима обвиняемого Россией в шпионаже в пользу Украины Константина Давыденко. Украинцу вменили статью 276 УК РФ ("сбор сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что судебные заседания по “делу Давыденко” проводились в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2018 года в оккупированном Симферополе ФСБ РФ задержала гражданина Украины Константина Давыденко за то, что он якобы передавал украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения.

ФСБ РФ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 УК России ("шпионаж").

12 февраля Лефортовский районный суд города Москвы арестовал Давыденко.