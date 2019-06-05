Появились свежие фото Крымского моста

Керченский мост показали в свежих снимках.

В сети появилось несколько свежих снимков незаконно построенного оккупантами Крымского моста.

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Их в своем Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым. Судя по кадрам, интенсивного трафика на мосту не наблюдается.

"Мост дружбы Ротенберга с дорогими россиянами переполнен караванами туристических автобусов. И троллейбусов...", - говорится в сообщении.

Ранее оккупанты ввели жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.