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Появились свежие фото Крымского моста

17:23, 05 июня 2019
Общество
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Потока авто на мосту не видно / фото twitter.com/krimrt

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Их в своем Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым. Судя по кадрам, интенсивного трафика на мосту не наблюдается.

"Мост дружбы Ротенберга с дорогими россиянами переполнен караванами туристических автобусов. И троллейбусов...", - говорится в сообщении.

Потока авто на мосту не видно / фото twitter.com/krimrt

Ранее оккупанты ввели жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

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Теги: #фото#крымский мост