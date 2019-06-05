Появились свежие фото Крымского моста
17:23, 05 июня 2019Общество
1531 1
Керченский мост показали в свежих снимках.
Потока авто на мосту не видно / фото twitter.com/krimrt
В сети появилось несколько свежих снимков незаконно построенного оккупантами Крымского моста.
Читайте такжеКрымскому мосту грозит серьезная опасность - эскперт
Их в своем Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым. Судя по кадрам, интенсивного трафика на мосту не наблюдается.
"Мост дружбы Ротенберга с дорогими россиянами переполнен караванами туристических автобусов. И троллейбусов...", - говорится в сообщении.
Потока авто на мосту не видно / фото twitter.com/krimrt
Ранее оккупанты ввели жесткие ограничения на движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter