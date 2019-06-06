Не более 5 лет: эксперт спрогнозировал, как накажут "копов" за убийство 5-летнего мальчика

Эксперт отметил, что смягчить ответственность может только чистосердечное признание.

За убийство 5-летнего Кирилла Тлявова полицейским из Переяслав-Хмельницкого может грозить 5 лет тюрьмы, а не пожизненное заключение.

Такую версию озвучил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает «Обозреватель».

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Он обратил внимание, что смягчить ответственность может только чистосердечное признание.

"А на сегодняшний момент, я так понимаю, адвокаты и обвиняемые решили "играть в долгую", играть на то, чтобы вообще откреститься от всех обвинений", – отметил эксперт.

В то же время, напомнил Петренко, у обвиняемых есть два отягчающих обстоятельства – убийство ребенка и нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

"Соответственно, они будут иметь верхний предел той статьи, которую им инкриминируют", – уверен он.

"Но не думаю, что это будет статья за умышленное убийство. Я не вижу здесь оснований для умышленного убийства. Скорее всего, было убийство по неосторожности. Если я не ошибаюсь, это от 3 до 5 лет. То есть их до 5 лет могут осудить", – предположил Петренко.

По его мнению, попытка инкриминировать обвиняемым статью об умышленном убийстве – это следствие всплеска эмоций, который произошел в обществе после убийства ребенка.

"Но, по моему мнению, как раз правоохранительные органы и прокуратура должны действовать в рамках закона", – подчеркнул эксперт.