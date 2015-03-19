В Харькове будут судить пророссийского активиста, избившего участников Евромайдана в прошлом году

В Харькове будут судить пророссийского активиста, который обвиняется в избиении участников митинга «За целостность Украины» 13 апреля 2014 года в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. прокурора Харькова Александра Фильчакова, обвинительный акт передан в Дзержинский райсуд Харькова 17 марта.

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По данным прокурора, мужчине инкриминируется активное участие в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием над участниками проукраинского митинга и повреждением имущества Харьковского метрополитена (ч. 1 ст. 294 УК Украины).

Фильчаков отметил, что личность одного из участников тех событий удалось установить благодаря помощи общественности - подозреваемого узнали харьковчане на фотографиях, которые разместила прокуратура города в СМИ. По данным следствия, мужчина, используя камни, избил не менее двух проукраинских активистов.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля 2014 года в Харькове произошло столкновение между участниками двух митингов - «За единую Украину» и «За федерализации страны». В переходе станции метро «Университет» пророссийски настроенные граждане с применением заранее заготовленных предметов избили активистов Евромайдана. Тогда пострадало несколько десятков человек.