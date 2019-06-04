В маске и цепях: Украина выдала Польше насильника-убийцу (фото, видео)
Украина экстрадировала в Польшу гражданина Грузии, который подозревается в изнасиловании и жестком убийстве девушки.
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Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"После совершения противоправных действий он завернул тело в мешки из фольги, запаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь. Указанное преступление получило широкий резонанс в соседнем государстве, поэтому подозреваемый попытался скрыться на территории Украины. Попытка оказалась неудачной", - рассказала Сарган.
По ее словам, экстрадиционный процесс длился полгода. Преступника перевозили в специальной маске, в наручниках и цепях, а Польша прислала военный самолет.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина экстрадировала в Россию подозреваемого в убийстве главного редактора российского филиала Forbes Пола Хлебникова чеченца Магомеда Дукузова.