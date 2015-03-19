Спасатели получили от ОБСЕ оборудование для подводного разминирования

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в рамках реализации совместного проекта "Повышение потенциала правительства Украины по выполнению работ по подводной очистке от взрывоопасных остатков войн акваторий Черного и Азовского морей" координатор ОБСЕ в Украине посол Вайдотас Верба передал спасателям новое водолазное снаряжение: 6 гидрокостюмов сухого типа и 2 системы связи для подводных работ на общую сумму свыше 200 000 гривен.

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Согласно сообщению, закупить оборудование удалось при финансовой поддержке Королевства Норвегии.

По данным пресс-службы, кроме снаряжения, представитель ОБСЕ также передал около 2 тыс. школьных тетрадей для обучения детей правилам безопасного поведения с взрывоопасными предметами.