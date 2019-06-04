Памятник Жукову подпадает под декоммунизацию - Институт нацпамяти

В Институте национальной памяти также подчеркнули, что назвать улицу именем Жукова также нельзя.

Украинский институт национальной памяти заявляет, что согласно Закону Украины о декоммунизации памятник Георгию Жукову подпадает под декоммунизацию и должен быть демонтирован.

Об этом сообщается на странице Института.

Кроме того, согласно Закону Украины о присвоении имен, в том числе и топонимам, сегодня нет правовых оснований присвоить имя Жукова любому топониму.

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“Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые спикером президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации (пп. "г" п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима. Закон (п.6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение в отношении деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения», - прояснил юрист УИНП Сергей Рябенко.

По инициативе назвать именем Жукова проспект генерала Григоренко в Харькове, Сергей Рябенко пояснил следующим образом: “Механизма "вернуть" название Жукова нет. Назвать заново - запрещено законом. Эта инициатива противоречит части шестой статьи 3 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий”. Исключения этой части не касаются объектов топонимики”.

Как сообщал УНИАН, в Харькове возле Дворца спорта, где проходил съезд партии «Доверяй делам» (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова), состоялась акция протеста "Можем повторить" и "Стоп реванш". Участники акции снесли бюст Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Палач».

По факту инцидента полиция открыла два уголовных производства.