МЗС: граждан Украины среди погибших в музее Туниса нет

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис.

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"По информации посольства Украины в Тунисе, украинских граждан среди погибших в результате террористической атаки в столичном музее Бардо нет", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Украина строго осудила теракт с захватом заложников в музее Бардо в столице Туниса, в результате которого погибли более 20 иностранцев и граждан Туниса.

Среди погибших - граждане Польши, Испании, Германии, Италии.