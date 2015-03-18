МЗС: граждан Украины среди погибших в музее Туниса нет
20:46, 18 марта 2015Общество
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Украинских граждан среди погибших в результате нападения террористов на музей Бардо в столице Туниса нет.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебыйнис.
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"По информации посольства Украины в Тунисе, украинских граждан среди погибших в результате террористической атаки в столичном музее Бардо нет", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, Украина строго осудила теракт с захватом заложников в музее Бардо в столице Туниса, в результате которого погибли более 20 иностранцев и граждан Туниса.
Среди погибших - граждане Польши, Испании, Германии, Италии.
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