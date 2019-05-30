Бунт в одесской колонии: двое пострадавших остаются в больнице в тяжелом состоянии

Всего в результате бунта 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

Двое сотрудников исправительного учреждения, которые пострадали во время бунта в одесской колонии, остаются в больнице в тяжелом состоянии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов.

Он отметил, что бунт в Южной исправительной колонии (№51) начался во время планового обыска: заключенные начали бить сотрудников учреждения, ломать и поджигать имущество.

«В результате 16 сотрудников получили травмы различной степени тяжести. Сейчас два сотрудника Одесской исправительной колонии (№14) – находятся в больнице в тяжелом состоянии», - заявил Малахов.

Он уточнил, что инспекторы Одесской колонии были направлены на помощь коллегам учреждения №51.

При этом Малахов отметил, что конфликт удалось решить путем мирных переговоров без применения спецсредств. Это было сделано, чтобы не допустить новых пострадавших и жертв.

Чиновник утверждает, что из осужденных никто не пострадал. Аналогичное заявление сделал представитель уполномоченного ВР по правам человека на юге Украины Александр Остапенко, который отметил, что, узнав о мятеже, немедленно выехал в колонию.

«Меня беспрепятственно допустили на территорию», - подчеркнул Остапенко.

По его словам, у специально созданного штаба силовиков был принципиальный подход – мирные переговоры, и мятежники потом сами разошлись по своим секторам.

Остапенко утверждает, что не зафиксировал никаких силовых наказаний в отношении осужденных, и сами арестанты ему не жаловались.

После завершения особого периода, введенного на территории колонии до 7 июня, Остапенко намерен вместе с общественниками-мониторами 9 июня посетить учреждение. Планируется общение с максимально возможным количеством осужденных, чтобы выяснить все причины и обстоятельства случившегося, в том числе относительно условий содержания и качества питания.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Первый замначальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе».

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников колонии (ч. 2 ст. 367) Уголовного кодекса.

Сообщалось, что причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное питание.

С 28 мая в Южной исправительной колонии введен особый режим, свидания с родственниками осужденным запрещены.

В Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста заявили о мятеже 200 заключенных, в результате которого пострадали 15 сотрудников учреждения.

Сегодня, 30 мая, было заявлено, что учреждение № 51 планируют законсервировать, а заключенных перевести в другие колонии. Все исправительные учреждения на юге Украины переведены на усиленный режим несения службы.