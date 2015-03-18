Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с Малайзией, Сингапуром и Мексикой

13:09, 18 марта 2015
Общество
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Соглашение о безвизовых поездках с Чили уже готово к подписанию.

REUTERS

Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры об установлении безвизового режима с Малайзией, Сингапуром, Уругваем, Республикой Корея (Южной Кореей) и Мексикой.

Об этом в Twitter, отвечая на вопрос пользователей сети, сообщил руководитель консульской службы внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига.

"Работаем в направлении безвизового режима: Малайзия, Сингапур, Уругвай, Корея, Мексика", - отметил он.

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Также Сибига сообщил, что уже готово к подписанию соглашение о безвизовых поездках с Чили.

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