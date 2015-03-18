Украина ведет переговоры о безвизовом режиме с Малайзией, Сингапуром и Мексикой
Соглашение о безвизовых поездках с Чили уже готово к подписанию.
Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры об установлении безвизового режима с Малайзией, Сингапуром, Уругваем, Республикой Корея (Южной Кореей) и Мексикой.
Об этом в Twitter, отвечая на вопрос пользователей сети, сообщил руководитель консульской службы внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига.
"Работаем в направлении безвизового режима: Малайзия, Сингапур, Уругвай, Корея, Мексика", - отметил он.
.@Ancient_Sex С Чили Соглашение о безвизовых поездках готова к подпись.Работаем в направлении безвіз.режима:Малайзия,Сингапур,Уругвай,Корея,Мексика
- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 18, 2015
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Также Сибига сообщил, что уже готово к подписанию соглашение о безвизовых поездках с Чили.