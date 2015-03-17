Климкин: ЕС не спешит вводить безвизовый режим с Украиной из-за войны на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью журналу "Фокус".

По словам Климкина, Украина "очень хорошо" движется по графику реформ.

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"Начали выдавать биометрические паспорта, у нас есть все необходимые системы и базы данных. Но что беспокоит европейские столицы? Некоторые районы Донецкой и Луганской областей контролируются террористами, в ЕС опасаются, что боевики тоже смогут пользоваться безвизовым режимом. Так что вопрос не в том, насколько успешно мы проводим реформы", - подчеркнул министр.

Также Климкин заявил, что в ЕС есть опасения в сфере безопасности.

"И это один из российских сценариев. В европейских столицах говорят: как можно давать Украине безвизовый режим, если там не контролируют границу", - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение по безвизовому режиму Украины и ЕС должно быть принято в мае, а ввести безвизовый режим с европейскими странами можно будет к концу 2015 года.