Сегодня в Украине сдают ВНО по физике

Тестирование будут проходить свыше 23 тысяч абитуриентов.

Сегодня, 30 мая, абитуриенты будут сдавать внешнее независимое оценивание по физике.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, тест будут проходить 23 485 человек.

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Вход участников в пункты проведения тестирования разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта или иного документа и приглашения-пропуска.

В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных документов или опоздания, абитуриент не будет допущен к участию в тестировании.

Напомним, 21 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания, первым абитуриенты сдавали тест по математике. Также абитуриенты уже прошли тестирование по украинскому языку и литературу, немецкому, французскому, испанскому и английскому языкам.