цей матеріал доступний українською

Сегодня в Украине сдают ВНО по физике

11:11, 30 мая 2019
Общество
20 0
Абитуриенты будут проходить тестирование по физике / фото УНИАН

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, тест будут проходить 23 485 человек.

Читайте такжеГриневич призвала школы отказаться от воздушных шаров на выпускном

Вход участников в пункты проведения тестирования разрешен при наличии оригинала сертификата ВНО, паспорта или иного документа и приглашения-пропуска.

В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных документов или опоздания, абитуриент не будет допущен к участию в тестировании.

Напомним, 21 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания, первым абитуриенты сдавали тест по математике. Также абитуриенты уже прошли тестирование по украинскому языку и литературу, немецкому, французскому, испанскому и английскому языкам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ВНО#тестирование#ВНО по физике