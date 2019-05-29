Зеленский вышел в сеть во время онлайн-трансляции выступления своего представителя в Раде

Комментарии Зеленский оставляет со своей Facebook-страницы лично.

В среду, 29 октября, ТСН.uа вел онлайн-трансляцию брифинга Руслана Стефанчука под Администрацией президента в соцсети Facebook. Он рассказал в частности, что президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об импичменте.

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Во время трансляции в комментариях появился непосредственно президент. Он поздоровался и поблагодарил, не уточнив при этом, за что именно. Люди, которые также смотрели трансляцию, восприняли его появление положительно.

В пресс-службе Зеленского на запрос ТСН.uа, есть ли у президента лицо, которое от его имени может вести активность в соцсетях, уточнили, что комментарии Зеленский оставляет со своей Facebook-страницы лично.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский опубликовал фотографию с приобретенной на АЗС шаурмой неподалеку аэропорта "Борисполь".