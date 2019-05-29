В Киев едет белорусский комик, выступавший в оккупированном Крыму
14:24, 29 мая 2019Общество
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Комик Ваня Усович выступал в сентябре 2016 года в оккупированном Симферополе в баре TorTuga.
Комик выступит в Киеве 30 мая и 19 июля / uchastniki.com
В Киеве в четверг, 30 мая, запланирован концерт белорусского стендап-комика Ивана Усовича, который выступал с концертом в аннексированном Крыму.
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Анонс выступления опубликован на официальной странице комика в Instagram.
Cогласно данным украинского сайта по продаже билетов, еще одно выступление Усовича запланировано в Киеве на 19 июля.
Усович выступал в сентябре 2016 года в Симферополе в баре TorTuga. Видео с ним опубликовано на странице заведения «Вконтакте».
Как сообщал УНИАН, 23 мая в Украину не пустили российского писателя Антона Антонова-Овсеенко, который активно выступает против президента РФ Владимира Путина.
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