Во Львове мужчина создал приют для забытых игрушек (видео)
Видео ТСН
Во Львове 58-летний мужчина создал "игрушечный приют". Чтобы не выбрасывать игрушки, которыми играл внук, Василий Глушковский складывал их на полке во дворе.
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Коллекция начала самопроизвольно разрастаться. Сначала соседи, а затем другие львовяне приносили во дворик частичку своего детства, говорится в сюжете ТСН.
Впоследствии двор с игрушками стал известным на весь город и за его пределами. Сюда наведываются туристы из разных городов Украины и даже из заграницы.
Иностранцы называют его жутким из-за грязных, а иногда и довольно странных игрушек. Несмотря на это, и они советуют посетить это необычное место.
Как сообщал УНИАН, в апреле в Киеве прошел традиционный салон авторских кукол.