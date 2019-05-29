Во Львове мужчина создал приют для забытых игрушек (видео)

Двор с игрушками стал известным на весь город и за его пределами. Сюда наведываются туристы из разных городов Украины и даже из заграницы.

Видео ТСН

Во Львове 58-летний мужчина создал "игрушечный приют". Чтобы не выбрасывать игрушки, которыми играл внук, Василий Глушковский складывал их на полке во дворе.

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Коллекция начала самопроизвольно разрастаться. Сначала соседи, а затем другие львовяне приносили во дворик частичку своего детства, говорится в сюжете ТСН.

Впоследствии двор с игрушками стал известным на весь город и за его пределами. Сюда наведываются туристы из разных городов Украины и даже из заграницы.

Иностранцы называют его жутким из-за грязных, а иногда и довольно странных игрушек. Несмотря на это, и они советуют посетить это необычное место.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Киеве прошел традиционный салон авторских кукол.