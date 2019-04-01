Директор Одесского зоопарка устроил в сети розыгрыш с "гренландским львом" (видео)

По словам директора зоопарка, его заведение первым в мире получило это «редкое животное».

Директор Одесского зоологического парка Игорь Беляков по случаю Дня смеха разыграл граждан, заявив о поступлении в учреждение редкого животного - «гренландского льва».

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Как передает корреспондент УНИАН, Беляков, известный в городе своим креативным подходом к работе, сегодня разместил в социальных сетях соответствующее видеообращение.

Сохраняя серьезное выражение лица, директор заявляет, что в зоопарке находится редчайший вид животного – «гренландский лев».

«Мало кто знает, что всего год назад ученые открыли новый подвид льва – гренландский. В отличие от своих африканский сородичей, этот лев очень холодоустойчив. Он белый, потому что обитает в снегах, и он небольших размеров, потому что его основной добычей являются лемминги», - заявил Беляков.

Директор подчеркнул, что Одесский зоопарк первый в мире получил это «редчайшее животное».

«Всего несколько дней назад у нас появился самец гренландского льва и теперь наши посетители смогут полюбоваться этим чрезвычайно красивым, величественным и редчайшим зверем», - сказал он.

После заявления Белякова запускается видео, на котором животное белого окраса (самец) расхаживает по вольеру. Видно, что на шее зверя – «грива», а, когда он поворачивается, становится понятно, что по вольеру бегает большой пес – стаффордширский терьер, который, по некоторым данным, является домашним животным директора зверинца.

Сейчас данный ролик размещен в YouTube под рубрикой «Сенсация в Одесском зоопарке».