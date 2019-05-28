Кровавая авария в Харькове: адвокат Дронова подал исправленную апелляцию

В пресс-службе апелляционного суда сообщили, что никакой информации о судьбе документа у них пока нет.

В Харькове адвокат осужденного по делу о кровавом ДТП на Сумской Геннадия Дронова Сергей Перепелица подал исправленную апелляцию жалобу.

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Об этом он сообщил журналисту NewsRoom во время телефонного разговора. "Да, сделали мы это еще в пятницу. В жалобе, которую оставили без рассмотрения, речь шла об оправдательном приговоре, но нам сказали, что нужно просить о закрытии производства в связи с отсутствием состава преступления. Это мы и исправили. Отмечу, что состояние Геннадия не улучшается", - утверждает адвокат.

Отметим, что в пресс-службе апелляционного суда сообщили, что никакой информации о судьбе документа у них пока нет: мол, жалоба могла поступить через канцелярию и еще не успела попасть к судье. К слову, документ должен быть рассмотрен в течение трех рабочих дней.

Напомним, Харьковский апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных к 10 годам лишения свободы по обвинению в смертельном ДТП в Харькове.

Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.