В Харькове состоялась акция в поддержку пленных украинских моряков (видео)

Трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских военных.

Возле фонтанов перед оперным театром состоялась акция “Вспомни о моряках”. Люди вышли на поддержку украинских военных, которые были захвачены в ноябре 2018 года в нейтральных водах Керченского пролива вооруженными формированиями Российской федерации.

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"Как раз полгода, как наши моряки в плену и, чтобы показать, что мы о них помним, не забываем. И вообще считаем, что это не годится, что граждане Украины находятся в плену", - отметила Татьяна, участница акции, сообщает МГ Объектив.

Активисты запустили в фонтан Оперного театра 24 кораблика.

"Мы сделали как символ три корабля: “Бердянск”, “Никополь” и “Яну Капу” в честь тех кораблей, которые были захвачены, и, как вы видите, у меня здесь на фоне фотографии 24 моряков, которые были захвачены. Это всеукраинская акция, всем украинцам важно, чтобы наши украинцы возвращались домой", - Анастасия Гайван, участница акции.

Акция “Вспомни о моряках” одновременно прошла в шести украинских городах.

"Это акция-перфоманс. Мы делаем бумажные кораблики. И запускаем их в фонтан. Потом с корабликами мы пойдем, к посольству России, потому что именно Россия виновата в восторге наших пленных моряков. И именно Россия отвечает, что они до сих пор там. И мы принесем эти кораблики к посольству России в знак того, что Россия должна их отпустить", - отметил Александр Веприк, участник акции.

Трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить три украинских корабля -“Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” и 24 украинских моряков.

Однако российское руководство пока не планирует их отпускать.