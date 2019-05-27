Льет как из ведра: под Днепром женщина живет с дырой в потолке

Через большую дыру в потолке вода льется буквально ручьем.

В интернете появились кадры из квартиры дома в Каменском Днепропетровской области, на которых запечатлено, как через дыру в потолке льются потоки воды.

Соответствующее видео опубликовала Виктория Олейник в группе «Просто Днепродзержинск (Каменское)» в Facebook.

Виктория сообщила, что видео снято дома у ее подруги, проблемой они обращались в мэрию, но там их только поставили в очередь.

Как сообщал УНИАН, в одном из залов киевского Дома учителя во время урока бальных танцев обвалился потолок. В зале занимались 8-летние дети.