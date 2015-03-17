Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Пукачу на 20 апреля
Генеральная прокуратура отметила, что срок работы экспертной комиссии по рассекречиванию материалов продлен.
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Украины Алексею Пукачу, осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял председательствующий в процессе судья Степан Гладий.
Он пояснил, что в суд поступили ответы от СБУ и МВД по поводу наличия или отсутствия в материалах дела грифа «секретно», в частности, СБУ отмечает, что в их материалах нет государственной тайны, соответственно открытое рассмотрение жалобы не навредит государственным интересам Украины.
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В МВД отметили, что в результате проверки было установлено, что большинство материалов, которые были засекречены, сейчас открыты для пользования. В то же время часть материалов не подлежит рассекречиванию.
Вместе с тем, Генеральная прокуратура отметила, что срок работы экспертной комиссии по рассекречиванию материалов продлен. Учитывая ход событий, суд решил перенести на 11.00 20 апреля судебное заседание "в связи с отсутствием решения Генеральной прокуратуры, коллегия судей не может поставить вопрос о снятии грифа секретности с материалов дела".
Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.
Также жалобу подал еще один потерпевший по делу журналист Алексей Подольский.
В настоящее время Апелляционный суд Киева рассматривает жалобы на приговор Пукачу.
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24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.
Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно происходить в открытом режиме.
12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации по делу Пукача.
Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.