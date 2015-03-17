Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Пукачу на 20 апреля

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на приговор экс-генералу МВД Украины Алексею Пукачу, осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял председательствующий в процессе судья Степан Гладий.

Он пояснил, что в суд поступили ответы от СБУ и МВД по поводу наличия или отсутствия в материалах дела грифа «секретно», в частности, СБУ отмечает, что в их материалах нет государственной тайны, соответственно открытое рассмотрение жалобы не навредит государственным интересам Украины.

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В МВД отметили, что в результате проверки было установлено, что большинство материалов, которые были засекречены, сейчас открыты для пользования. В то же время часть материалов не подлежит рассекречиванию.

Вместе с тем, Генеральная прокуратура отметила, что срок работы экспертной комиссии по рассекречиванию материалов продлен. Учитывая ход событий, суд решил перенести на 11.00 20 апреля судебное заседание "в связи с отсутствием решения Генеральной прокуратуры, коллегия судей не может поставить вопрос о снятии грифа секретности с материалов дела".

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Также жалобу подал еще один потерпевший по делу журналист Алексей Подольский.

В настоящее время Апелляционный суд Киева рассматривает жалобы на приговор Пукачу.

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24 ноября 2014 года Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно происходить в открытом режиме.

12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации по делу Пукача.

Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.