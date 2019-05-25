В Ривном установили барельефную композицию в честь Ивана Огиенко

Композиция размещена на здании бывшего Министерства образования УНР.

В Ривном сегодня установили барельефную композицию в честь профессора Ивана Огиенко.

Как передает корреспондент УНИАН, барельеф размещен на здании областного краеведческого музея - помещения, где с конца марта до начала мая 1919 года находилось Министерство народного образования Украинской народной республики, которое возглавлял Огиенко.

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Композиция состоит из барельефа и мемориальной доски.

В церемонии открытия приняли участие представители областной и городской власти, общественных организаций, писатели, краеведы, педагоги и духовенство.

Как сообщили в пресс-службе Ривненской ОГА, на изготовление и установку композиции из областного бюджета было выделено 100 тысяч гривен.

«100 лет назад, весной 1919 года, Ривне был столицей Украинской народной республики. Поэтому открытие мемориальной доски - свидетельство того, что мы помним свою историю и чтим выдающихся деятелей того времени», - отметил председатель облгосадминистрации Алексей Муляренко.