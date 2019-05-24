"Мы не знали, что там написано": Филарет резко выступил против томоса
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что часть положений томоса не подходит украинской церкви.
Об этом он заявил в пятницу после синода ПЦУ, передает «Украинская правда».
По его словам, с частью положений томоса нельзя согласиться.
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"Мы принимаем томос и благодарим его. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. Но там написано, что мы, например, не можем заботиться о наших украинцах за рубежом. Я против этого, и украинцы против", - заявил Филарет.
Патриарх рассказал, что томос им показали и предоставили уже после собора. «Мы не знали, что там написано", - завил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, на территории Национального заповедника "София Киевская" состоялся синод Православной церкви Украины.
Синод под председательством предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания заседал в митрополичем доме. На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет.