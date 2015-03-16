Председатель ДонОГА отправил своего заместителя уладить конфликт в Константиновке

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донога в Twitter.

Целью поездки чиновника будет урегулирование конфликта между местными жителями и военными.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Константиновке БМД под управлением украинских военнослужащих стала причиной смертельной аварии. Под колеса боевой машины попали трое человек. Вследствие трагического инцидента 8-летняя девочка погибла на месте. Женщина и малолетний ребенок, находившийся в коляске, получили ранения и были госпитализированы.

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В Константиновке на улице начали собираться местные из-за смертельного наезда украинской БМД на женщину с детьми.

В Министерстве обороны заявили, что военнослужащие, виновные в совершении ДТП, понесут строгую ответственность.

Как сообщил начальник донецкой милиции Вячеслав Аброськин, двое военнослужащих, которых подозревают в совершении ДТП, уже задержаны.