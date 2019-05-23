Филарет об Епифании: "он показывает, что он предстоятель, а я никто"

Филарет отметил, что имел право выдвигаться на предстоятеля ПЦУ и выразил мнение, что был бы им избран.

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет считает нечестным то, что бывший президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний не соблюли договоренностей.

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В интервью проекту "Настоящее время" Филарет рассказал, что обязался не выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церкви при посредничестве Порошенко.

Патриарх Филарет отметил, что выдвигал кандидатуру Епифания именно на основании договоренностей: "Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, что я выдвигаю кандидатуру Епифания в предстоятели".

"Мне сказали: "Вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру", – а я имел на это право и, думаю, был бы избран. Но Вселенский патриарх поставил условие: томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры", – заявил Филарет.

"И я согласился на это. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду руководить этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он – предстоятель, а я – никто", – заявил Филарет.

На вопрос, почему нарушены договоренности, он ответил: "А это вы у него спросите. Он мне сказал: "Не все от меня зависит".

От кого бы это могло зависеть и почему вселенский патриарх Варфоломей ставил условие не выдвигаться, патриарх Филарет не знает. "Это он сказал президенту. И требовал от меня подписать бумагу о том, что я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры. Если с точки зрения канонов и свободы, то условия такие ставить невозможно", – добавил почетный патриарх.

"Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей... Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоятеля Украинской православной церкви", – сказал Филарет, но отметил, что это не публичный документ, и показывать его отказался.