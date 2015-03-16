В зоне АТО через неделю заработает электронная система пропуска граждан
17:52, 16 марта 2015Общество
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Через неделю в зоне проведения АТО начнет работать электронная система пропуска граждан.
REUTERS
Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский. «СБУ совместно с пограничниками разрабатывает и завершает новую пропускную систему как для въезда, так и для выезда граждан из зоны АТО, и через неделю мы представим новую электронную систему, которая позволит упростить процедуру пересечения территории и минимизировать присутствие человеческого фактора», - сказал Маркиян Лубкивский.
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При этом он попросил граждан с пониманием отнестись к неудобствам, которые в данное время возникают при оформлении специальных документов для пересечения линии разграничения в зоне АТО.
В зоне АТО практически стало невозможно получить пропуска
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