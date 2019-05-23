"Борьба с показухой в ВСУ": новый глава Генштаба озвучил основные задачи

Самым главным, по словам Хомчака, является сохранение жизни военнослужащих как в зоне ООС, так и за ее пределами.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак ставит перед собой задачу прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины «сплошную показуху».

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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«Прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления, подмену выполнения обязанностей подчиненных командиров, двойных стандартов, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и выдачу желаемого за действительного», - сказал Хомчак во время своего представления военнослужащим ВСУ.

Начальник Генштаба подчеркнул, что главной задачей является сохранение жизни военнослужащих в зоне Операции объединенных сил, так и за ее пределами.

Также Хомчак заявил о необходимости прекращения «коррупционных проявлений» в Вооруженных силах и обеспечение подготовки войск по стандартам НАТО.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил вместо него Руслана Хомчака.