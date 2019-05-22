Зеленский появится в новом шоу "Вечернего квартала"

Актеры позвонят ему по Skype, и во время разговора Зеленский даст им последние напутствия.

25 мая на "1+1" состоится премьера нового выпуска проекта "Вечерний Квартал", съемки которого проходили в начале мая в Турции. Впервые за всю историю этой программы в ней не принимал участия лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Однако бывший лидер "95 квартала" появится в передаче во время видеозвонка по Skype, пишет "ТСН".

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Владимир Зеленский хоть и будет отсутствовать на сцене, но в одной из миниатюр все-таки примет участие.

Актеры позвонят ему по Skype, и во время разговора Зеленский даст им последние напутствия. Среди них будет фраза: "Шутите свободно и обо мне тоже! Старайтесь, чтобы потом не сказали, что при Зеленском было лучше".

Как сообщал УНИАН, Климкин дал совет Зеленскому по АП и процитировал китайскую пословицу.