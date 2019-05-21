Дело об убийстве Гандзюк передают в суд другой области

Подозреваемых в убийстве активистки будут судить на Днепропетровщине.

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Покровский районный суд Днепропетровской области.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрия Ильченко.

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По его словам, соответствующая информация была обнародована на заседании в Херсонском городском суде. Сторона обвинения сообщила, что обратилась в Верховный суд с ходатайством о передаче дела по подсудности и тот его удовлетворил.

Ильченко отметил, что основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы проживают на территории Покровского района Днепропетровской области. При этом он отметил, что на всех предыдущих заседаниях эти лица указывали совсем другие адреса проживания.

«Только один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему произошел перенос в такой дальний район, куда далеко ехать и адвокатам и журналистам, я не знаю», – сказал адвокат.

Он также отметил, что дело было передано в суд вместе с соглашением о признании виновности всеми пятью обвиняемыми. Обычно в таких случаях, отметил Ильченко, проводится лишь одно судебное заседание с утверждением решения.

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Он добавил, что решение Верховного суда еще не передано к исполнению в херсонский суд.

Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Екатерины Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. 12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». 10 декабря, по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

В организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.